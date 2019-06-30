Туреччина вимагає від лівійського генерала Хафтара звільнити її громадян

МЗС Туреччини заявив, що затримання її громадян на сході Лівії силами Хафтара рівносильно "піратству".

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Анкара зажадала від підрозділів самопроголошеної "Лівійської національної армії" (ЛНА) негайно звільнити шістьох громадян Туреччини, утримуваних на сході Лівії", - йдеться в повідомленні.

У заяві турецького МЗС наголошується: "Затримання шістьох наших громадян незаконними силами ополченців, пов'язаних із генералом Хафтаром, - це дія, рівносильна бандитизму і піратству. Ми очікуємо негайного звільнення наших громадян. Якщо ні, сили Хафтара стануть законними цілями".

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Як повідомляв Укрінформ, генерал Халіфа Хафтар, чия самопроголошена ЛНА контролює значну частину території Лівії, заборонив повітряне і морське сполучення з Туреччиною. У ЛНА також заявили, що відтепер "всі турецькі судна і літаки будуть розглядатися як ворожі цілі". Більше того, бунтівники попередили, що в майбутньому будуть арештовані всі громадяни Туреччини, які перебувають на території Лівії.