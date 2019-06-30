На нафтовому родовищі у Казахстані сталася масова бійка, десятки постраждалих

На нафтогазовому родовищі Тенгіз в Атирауській області Казахстану сталася масова бійка між працівниками інтернаціонального колективу родовища, через що йорданських та ліванських працівників довелося евакуювати з місця події.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Сотні йорданських та ліванських робітників на великому нафтогазовому родовищі у західному Казахстані були евакуйовані після того, як виникла масова бійка між іноземними та місцевими працівниками», - йдеться у повідомленні.

Приводом для бійки стала світлина лівійця з казахською дівчиною. Співробітник компанії з Лівії опублікував у профілі в Whatsapp фотографію, на якій він зображений з місцевою дівчиною-оператором компанії. Він тримає в руках рацію, антена якої спрямована в бік обличчя дівчини. Місцеві робітники назвали цей знімок таким, що ображає гідність співробітниці.

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На відео та фото бійки, що поширювалися в соцмережах 29 червня, видно, що робітники на Тенгізі били колег по роботі кулаками та ногами, а в деяких випадках і предметами, що потрапляли під руки.

Також зазначається, що напруженість на родовищі постійно зростала через невідповідність умов праці. Це щонайменше другий випадок зіткнень з іноземними працівниками протягом останніх двох десятиліть. У жовтні 2006 року тут казахстанські робітники билися з турецькими працівниками .

У прес-службі керівництва Атирауської області, де знаходиться родовище, повідомили, що 30 осіб звернулися за медичною допомогою після бійки. Офіс міського голови в Атирау запевнив, що наразі ситуація "стабілізувалася".

Міністерство внутрішніх справ Казахстану заявило, що порушило кримінальну справу через інцидент.