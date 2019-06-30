CNN: нова речниця Трампа постраждала у штовханині з репортерами КНДР

Речниця адміністрації президента США Стефані Грішем отримала забої під час штовханини з північнокорейськими представниками, яка виникла біля приміщення, де зустрічалися Дональд Трамп і Кім Чен Ин.

Інцидент стався в неділю, повідомив американський телеканал CNN.

"Нова речниця Білого дому Стефані Грішам постраждала у штовханині з представниками Північної Кореї під час безладу, який виник, коли (журналісти – ред.) прес-пулу Білого дому й північнокорейські репортери проривалися до зали зустрічей, де президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин проводили приватну зустріч", - зазначається в повідомленні.

За словами очевидців подій, Грішем отримала кілька забоїв, коли опинилася на шляху північокорейських офіційних представників з камерами, які проривалися на місце зйомки.

Тим часом південнокорейський телеканал YTN NEWS оприлюднив відео, де був зафіксований інцидент. На ньому видно (з 12:40 за хронометражем), як Стефані Грішем опинилася на шляху людей з камерами, після чого її силою відштовхнули в бік.

Як повідомляв Укрінформ, президент США Дональд Трамп зустрівся з лідером КНДР Кім Чен Ином у населеному пункті Пханмунджом на кордоні двох Корей. Після цього лідери двох країн провели переговори за зачиненими дверима.