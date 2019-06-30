Трамп заявив, що краще ладнає з диктаторами, ніж із медіа

Президент США Дональд Трамп заявив, що має кращі стосунки з лідерами диктаторських і авторитарних режимів, ніж із засобами масової інформації, з якими він веде тривале протистояння.

Про це він сказав під час прес-конференції в Осаці у відповідь на запитання журналіста CNN Джима Акости, з яким президент має довгу історію суперечок.

Репортер CNN попросив Трампа прокоментувати його рішення провести "усамітнені" зустрічі з деякими диктаторами й автократами під час саміту G20 в Японії.

"Я ладнаю будь з ким, крім вас", - відповів Трамп, показавши при цьому руками на журналістів у залі.

Він продовжив, що знаходить спільну мову з російським президентом Путіним, з коронованим принцом Мохаммедом бін Салманом, якого звинувачують у причетності до резонансного вбивства журналіста Джамаля Хашоггі, з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Водночас, Трамп погодився, що дії, спрямовані на позбавлення життя журналістів, коментуючи ситуацію з Хашоггі, є "жахливими".

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп неодноразово звинувачував ЗМІ, які критикують його політику, в тому, що вони поширюють "фейкові" новини. Його конфлікт з кореспондентом CNN у Білому домі Джимом Акостою розпочався ще з пресконференції до інавгурації Трампа. Після цього Білий дім позбавив акредитації Акосту. Однак згодом CNN виграв позов до суду й поновив журналіста для роботи в Білому домі.