У Болгарії назвали помилкою паузу в переговорах ЄС із Албанією та Північною Македонією
Укрінформ
Віцепрезидент Болгарії Іліяна Йотова вважає, що Євросоюз припустився помилки, коли приймав рішення про відтермінування переговорів щодо вступу до ЄС Північної Македонії та Албанії.
Про це вона заявила на форумі «Геополітика у Західних Балканах: погляд на регіон», який проходив у Чорногорії, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«Північна Македонія та Албанія розчаровані. Європа не може претендувати на світове лідерство, якщо не забезпечуватиме членство в ЄС держав Західних Балкан. ЄС припустився великої помилки, відклавши на жовтень переговори про членство Північної Македонії та Албанії», - заявила Йотова.
Болгарія, за її словами, продовжить просувати в Євросоюзі інтереси держав Західних Балкан.
Раніше Євросоюз прийняв рішення відкласти до жовтня 2019 року переговори про вступ Північної Македонії та Албанії в ЄС. Спочатку, переговори планувалися на початок червня.