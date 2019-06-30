У Болгарії назвали помилкою паузу в переговорах ЄС із Албанією та Північною Македонією

«Північна Македонія та Албанія розчаровані. Європа не може претендувати на світове лідерство, якщо не забезпечуватиме членство в ЄС держав Західних Балкан. ЄС припустився великої помилки, відклавши на жовтень переговори про членство Північної Македонії та Албанії», - заявила Йотова.

Болгарія, за її словами, продовжить просувати в Євросоюзі інтереси держав Західних Балкан.

Раніше Євросоюз прийняв рішення відкласти до жовтня 2019 року переговори про вступ Північної Македонії та Албанії в ЄС. Спочатку, переговори планувалися на початок червня.