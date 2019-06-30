У Відні знесуть будинок, де стався смертельний вибух

"Руйнування, на жаль, такі великі, що не дозволяють відбудувати будинок", - заявили у міському департаменті будівництва житла.

Проведена технічна експертиза показала, що альтернативі знесенню будинку, зведеному в 1950 році, немає, а у разі ремонту зберігалася б небезпека для усіх оточуючих. Тому було прийнято рішення про знесення та зведення нового будинку на цьому місці.

Як повідомляв Укрінформ, 26 червня у багатоквартирному будинку у Відні пролунав потужний вибух, за попередньою інформацією – через витік газу. Було зруйновано частину будівлі з другого по четвертий поверх, загинули двоє осіб, близько 14 травмовано.

Всього у будинку на 30 квартир проживали 42 людини. Усіх постраждалих переселено до тимчасового житла.