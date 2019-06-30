ЄС та В'єтнам уклали угоду про вільну торгівлю

"Згідно з угодою, ЄС та В'єтнам ліквідують 99% усіх митних зборів. Угода також скасує частково бар'єри перед ЄС, відкриваючи доступ європейським компаніям до в'єтнамського ринку послуг та закупівель", - зазначається у повідомленні.

Обидві сторони очікують, що угода принесе їм значну економічну вигоду. Зокрема, у ЄС припускають, що вона сприятиме 15-відсотковому зростанню ВВП блоку у довгостроковій перспективі.

Цю угоду ще повинен схвалити Європейський парламент, деякі представники якого раніше висловлювали занепокоєння станом дотриманням прав людини в'єтнамським урядом. Крім того, раніше правозахисники закликали європейських політиків до того, щоб ті вимагали більших політичних реформ від Ханоя перед підписанням угоди.

В'єтнам - країна, якою керують представники комуністичної партії. Зокрема, американська група з моніторингу прав людини 88 Project налічує 263 в'язні сумління у в'єтнамських в'язницях. Однак комуністичний уряд наполягає, що у країні немає політичних в'язнів.