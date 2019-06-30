В Афганістані таліби вбили співробітників виборчої комісії

"Терористи "Талібану" атакували вісьмох співробітників виборчої комісії у південній провінції Кандагар в Афганістані", - йдеться у повідомленні.

Терористи здійснили цю атаку у день початку у Катарі сьомого раунду переговорів між талібами та США про завершення збройного конфлікту, який триває майже 18 років.

Днями державний секретар США Майк Помпео заявляв, що Вашингтон сподівається укласти мирний договір з талібами до вересня поточного року. 28 вересня 2019 року афганці обиратимуть президента.

Як повідомлялось, спочатку президентські вибори були призначені на квітень, потім їх відтермінували на 20 липня, а пізніше знову перенесли вже на 28 вересня. У цей день разом з главою держави переобиратимуться також і народні представництва на провінційному та районному рівні.

Восени 2018 року після місяців суперечок і затримок в Афганістані відбулися парламентські вибори. Вони пройшли на тлі масових атак талібів, звинувачень у фальсифікації та технічних проблем з реєстрацією виборців. Через це з'явилися побоювання, що президентські вибори можуть стати причиною нової хвилі насильства з боку "Талібану", оскільки бойовики намагатимуться зірвати голосування.