Трамп зустрівся із Кім Чен Ином на кордоні двох Корей
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Укрінформ
Президент США Дональд Трамп зустрівся з лідером КНДР Кім Чен Ином у населеному пункті Пханмунджом на кордоні двох Корей.
Про це інформує Yonhap.
«Лідер КНДР Кім Чен Ин та президент США Дональд Трамп зустрілися в неділю у прикордонному поселенні Пханмунджом на кордоні КНДР та Південної Кореї», - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, Трамп у неділю прибув у демілітаризовану зону, що розділяє Південну та Північну Кореї. Про бажання відвідати демілітаризовану зону та потиснути там руку Кім Чен Ину американський президент несподівано повідомив у суботу, під час саміту G20 в Осаці.
Фото: EPA-EFE/YONHAP SOUTH KOREA OUT