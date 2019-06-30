Трамп зустрівся із Кім Чен Ином на кордоні двох Корей

«Лідер КНДР Кім Чен Ин та президент США Дональд Трамп зустрілися в неділю у прикордонному поселенні Пханмунджом на кордоні КНДР та Південної Кореї», - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, Трамп у неділю прибув у демілітаризовану зону, що розділяє Південну та Північну Кореї. Про бажання відвідати демілітаризовану зону та потиснути там руку Кім Чен Ину американський президент несподівано повідомив у суботу, під час саміту G20 в Осаці.

Фото: EPA-EFE/YONHAP SOUTH KOREA OUT