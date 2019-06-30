На вулиці Мадрида вийшли тисячі протестувальників

На вулиці Мадрида вийшли тисячі протестувальників

Відео
Укрінформ
Демонстранти у Мадриді виступили проти ініціативи нового мера міста скасувати обмеження на в’їзд автомобілів, запроваджене з метою боротьби із забрудненням повітря.
Про це інформує BBC.

«Тисячі демонстрантів заполонили вулиці Мадрида в суботу, щоб виступити проти рішення новообраного консервативного мера щодо скасування обмежень на забруднення довкілля автомобілями», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, зазначається, що акцію протесту викликало рішення міської ради скасувати заборону для більшості бензинових та дизельних автомобілів на в’їзд у середмістя Мадрида.

Це обмеження було спрямоване на те, щоб місто відповідало правилам ЄС щодо чистого повітря.

Новий міський голова Мадрида Хосе Луїс Мартінес-Алмейда, який вступив на посаду 15 червня, відмовився від цієї схеми, що була запроваджена минулого листопада колишнім мером Мадрида.

Читайте також: Європу накриє екстремальна "африканська" спека

Нового мера підтримали деякі партії, включаючи центристську Ciudadanos (Громадяни) та крайньоправу VOX. Вони виступають проти плану боротьби з забрудненням, відомого як "Madrid Central".

Фото: elpais.com

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-