На вулиці Мадрида вийшли тисячі протестувальників

«Тисячі демонстрантів заполонили вулиці Мадрида в суботу, щоб виступити проти рішення новообраного консервативного мера щодо скасування обмежень на забруднення довкілля автомобілями», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, зазначається, що акцію протесту викликало рішення міської ради скасувати заборону для більшості бензинових та дизельних автомобілів на в’їзд у середмістя Мадрида.

Це обмеження було спрямоване на те, щоб місто відповідало правилам ЄС щодо чистого повітря.

Новий міський голова Мадрида Хосе Луїс Мартінес-Алмейда, який вступив на посаду 15 червня, відмовився від цієї схеми, що була запроваджена минулого листопада колишнім мером Мадрида.

Нового мера підтримали деякі партії, включаючи центристську Ciudadanos (Громадяни) та крайньоправу VOX. Вони виступають проти плану боротьби з забрудненням, відомого як "Madrid Central".

Фото: elpais.com