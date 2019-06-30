Трамп сьогодні може зустрітися з Кім Чен Ином

Дональд Трамп сьогодні має намір відвідати демілітаризовану зону, що розділяє Південну і Північну Кореї, де не виключена його зустріч з лідером КНДР.

Про цю поїздку президент США написав у Twitter.

Трамп підкреслив, що давно планував візит у демілітаризовану зону. Він також висловив намір зустрітися з американськими військовими, розквартированими в Південній Кореї.

I am in South Korea now. President Moon and I have "toasted" our new Trade Deal, a far better one for us than that which it replaced. Today I will visit with, and speak to our Troops - and also go to the DMZ (long planned). My meeting with President Moon went very well! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 червня 2019 р.

Як повідомляє Голос Америки, Трамп прилетів у столицю Південної Кореї Сеул пізно ввечері в суботу для переговорів з президентом країни Мун Чже Іном.

Про бажання відвідати демілітаризовану зону і потиснути там руку Кім Чен Ину американський президент несподівано повідомив у суботу, під час саміту G20 в Осаці.

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"Якщо лідер Північної Кореї Кім бачить таку можливість, я був би готовий зустрітися з ним на кордоні в демілітаризованій зоні, просто щоб потиснути йому руку і сказати "привіт", - написав американський президент у Twitter.

Це може бути вже третя зустріч лідерів США і КНДР за останній рік.

Фото: AA