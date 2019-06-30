На “Марші свободи" у Тбілісі переважали прихильники Саакашвілі - ЗМІ

Кілька тисяч людей вимагали в столиці Грузії відставки глави МВС. Серед протестувальників, за даними ЗМІ, переважали прихильники Міхеїла Саакашвілі.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

“Кілька тисяч людей взяли в суботу, 29 червня, участь у протестному "Марші свободи" у Тбілісі. Акція пройшла на проспекті Руставелі й завершилася без ексцесів. За даними ЗМІ, більшу частину протестувальників становили прихильники партії "Єдиний національний рух", заснованої експрезидентом Грузії Міхеїлом Саакашвілі. В перших лавах маршу пройшла дружина Саакашвілі Сандра Руловс і син", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що сам колишній президент назвав у Facebook цю акцію "антиолігархічним мітингом" і пообіцяв, що "олігархат упаде" і "Грузія буде вільна".

Основною вимогою протестувальників стала відставка міністра внутрішніх справ Грузії Георгія Гахарії, який, на думку опозиції, спровокував надзвичайно жорсткі дії поліції під час сутичок у ніч проти 21 червня.

Як повідомляв Укрінформ, у Тбілісі 20 червня почалися протести після того, як депутат Держдуми Росії Сергій Гаврилов спробував вести засідання Міжпарламентської асамблеї православ'я, сидячи в кріслі спікера грузинського парламенту. Перед приїздом до Тбілісі Гаврилов заявив, що вважає незворотним визнання Росією незалежними державами сепаратистських регіонів Грузії - Абхазії та Південної Осетії.

21 червня президент РФ Путін заборонив авіакомпаніям Росії здійснювати рейси до Грузії починаючи з 8 липня.

Фото: Міхеїл Гвадзабія/Netgazeti