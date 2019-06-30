Таліби атакували блокпост в Афганістані, вбивши 25 осіб

Нападу бойовиків "Талібану" зазнав блокпост місцевого ополчення в північній провінції Баглан.

Про це повідомляє Анадолу.

"Унаслідок нападу бойовиків руху "Талібан" на блокпост місцевого ополчення в провінції Баглан на півночі Афганістану загинули 25 і дістали поранення вісім осіб", - ідеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що, за даними очевидців, у результаті атаки талібів на блокпост загинули 30 осіб.

Як поінформував заступник голови ради провінції Баглан, у повіт Нахрін, де стався напад, спрямовано бойового підкріплення.

Фото: AA