Таліби атакували блокпост в Афганістані, вбивши 25 осіб
Укрінформ
Нападу бойовиків "Талібану" зазнав блокпост місцевого ополчення в північній провінції Баглан.
Про це повідомляє Анадолу.
"Унаслідок нападу бойовиків руху "Талібан" на блокпост місцевого ополчення в провінції Баглан на півночі Афганістану загинули 25 і дістали поранення вісім осіб", - ідеться в повідомленні.
При цьому зазначається, що, за даними очевидців, у результаті атаки талібів на блокпост загинули 30 осіб.
Як поінформував заступник голови ради провінції Баглан, у повіт Нахрін, де стався напад, спрямовано бойового підкріплення.
Фото: AA