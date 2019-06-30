У Зімбабве вантажівка зіткнулася з автобусом: 16 загиблих

Щонайменше 16 осіб загинули в Зімбабве внаслідок зіткнення приміського автобуса і вантажівки

Про це інформує Сіньхуа з посиланням на місцеву поліцію.

“Представник поліції повідомив, що інцидент стався, коли водій вантажівки виїхав на зустрічну смугу після того, як інший автобус попереду нього раптово зупинився. На зустрічній смузі вантажівка зіткнулася з приміським автобусом. За його словами, 16 осіб загинули на місці", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що автокатастрофа сталася за 100 км на південь від столиці країни Хараре.

За даними Сіньхуа, інформація про кількість постраждалих поки не надходила.