У Берліні профспілки вивели на вулиці десятки тисяч людей

У столиці ФРН десятки тисяч демонстрантів виступили на захист клімату, за оновлені умови праці та зміни у промисловості.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

“У столиці Німеччини Берліні в суботу, 29 червня, перед будівлею представництва Єврокомісії на вулиці Унтер-ден-Лінден пройшла велика демонстрація з участю десятків тисяч осіб. Присутні виступали за соціальне й екологічне переорієнтування промисловості та ринку праці. Демонстрацію спільно організувала низка громадських організацій і профспілок", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що головним гаслом акції став вираз #FairWandel ("Справедливі зміни").

Один зі співорганізаторів, голова профспілки металургів IG Metall Йорг Гофман заявив, що Паризька угода по захисту клімату "не може бути предметом торгу", а промисловість мусить довести, що принципи екологічності та добрі умови праці не суперечать одне одному. При цьому, зауважив Гофман, кожен другий роботодавець сьогодні "уявлення не має, як підготувати свій бізнес до майбутнього".

Своєю чергоюголова благодійної організації протестантської церкви в Німеччині Ульріх Лілі закликав до соціальних змін у суспільстві, для чого мають бути сформовані "альянси для людей на місцях". На його переконання, необхідно знайти нові відповіді на такі нові питання як дигіталізація, зміна клімату, міграція та демографічні зміни.

За даними поліції, демонстрація пройшла мирно.

Фото: dpa