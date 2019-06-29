В Індії обвалилася стіна житлового будинку, загинули щонайменше 15 людей

Щонайменше 15 людей загинули внаслідок обвалення стіни житлового комплексу в індійському місті Пуне, серед жертв є діти.

Про це повідомляє India Today.

«Щонайменше 15 людей загинули у суботу після обвалення 60-футової (близько 19 метрів - ред.) стіни житлового комплексу біля талабської мечеті у районі Кондва в Пуне», - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що обвал стався через безперервні дощі у регіоні.

За словами чиновників, стіна впала на хатини, споруджені для робітників з сусіднього будівництва.

Рятувальники вважають, що під завалами все ще перебувають дві або три людини, наразі ведуться рятувальні роботи.

Точна кількість людей, які постраждали внаслідок інциденту, ще не підтверджена. Відповідно до початкових звітів співробітників пожежної служби, загинули дев'ять чоловіків, жінка та четверо дітей. Померлих ще не впізнали.

Фото: ANI