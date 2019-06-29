В Індії обвалилася стіна житлового будинку, загинули щонайменше 15 людей

В Індії обвалилася стіна житлового будинку, загинули щонайменше 15 людей

Фото
Укрінформ
Щонайменше 15 людей загинули внаслідок обвалення стіни житлового комплексу в індійському місті Пуне, серед жертв є діти.

Про це повідомляє India Today.

«Щонайменше 15 людей загинули у суботу після обвалення 60-футової (близько 19 метрів - ред.) стіни житлового комплексу біля талабської мечеті у районі Кондва в Пуне», - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що обвал стався через безперервні дощі у регіоні.

За словами чиновників, стіна впала на хатини, споруджені для робітників з сусіднього будівництва.

Рятувальники вважають, що під завалами все ще перебувають дві або три людини, наразі ведуться рятувальні роботи.

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Точна кількість людей, які постраждали внаслідок інциденту, ще не підтверджена. Відповідно до початкових звітів співробітників пожежної служби, загинули дев'ять чоловіків, жінка та четверо дітей. Померлих ще не впізнали.

Фото: ANI

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