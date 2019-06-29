У тунелі між США та Канадою зійшов з колії вантажний поїзд

У тунелі між США та Канадою зійшов з колії вантажний поїзд

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Укрінформ
У підводному тунелі, що сполучає американський штат Мічиган та канадську провінцію Онтаріо, зійшов з колії вантажний поїзд.

Як пише канадський суспільний мовник CBC News, тунель пролягає між містами Сарнія в Канаді та Порт Гурон у США.

Унаслідок інциденту один із вагонів зазнав пошкодження та пролив 52 тис. літрів сульфуру. Однак, за словами представників компанії-оператора залізниці CN Rail, розлив було швидко локалізовано, тож загрози цей розлив не становить.

Всього із колії зійшло близько 40 вагонів, більшість із яких транспортували деталі до автомобілів.

Наразі на місці інциденту тривають рятувальні роботи, поки незрозумілим залишається масштаб пошкоджень тунелю та залізничного полотна, а також час, необхідний для відновлення роботи важливої транспортної артерії. Тунель має лише одну пару колій і щотижня ним проходить близько 50 поїздів, які сполучають два важливі промислові регіони.

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