У тунелі між США та Канадою зійшов з колії вантажний поїзд

У підводному тунелі, що сполучає американський штат Мічиган та канадську провінцію Онтаріо, зійшов з колії вантажний поїзд.

Як пише канадський суспільний мовник CBC News, тунель пролягає між містами Сарнія в Канаді та Порт Гурон у США.

Унаслідок інциденту один із вагонів зазнав пошкодження та пролив 52 тис. літрів сульфуру. Однак, за словами представників компанії-оператора залізниці CN Rail, розлив було швидко локалізовано, тож загрози цей розлив не становить.

CN confirms train derailed at 4:30am when approx 40 cars left the track. 52000 litres of sulphuric acid was leaked and is now being contained. St. Clair River and public not in danger. pic.twitter.com/Z1DZgbrBI3 — Amy Dodge (@AmyDodgeCBC) 28 июня 2019 г.

Всього із колії зійшло близько 40 вагонів, більшість із яких транспортували деталі до автомобілів.

Update: Rail cars that are operating are being removed in groups from the track to clear way for the ones overturned in the tunnel. pic.twitter.com/MZAkKaBEXK — Amy Dodge (@AmyDodgeCBC) 28 июня 2019 г.

Наразі на місці інциденту тривають рятувальні роботи, поки незрозумілим залишається масштаб пошкоджень тунелю та залізничного полотна, а також час, необхідний для відновлення роботи важливої транспортної артерії. Тунель має лише одну пару колій і щотижня ним проходить близько 50 поїздів, які сполучають два важливі промислові регіони.