В Іраку за напад на посольство Бахрейну затримали понад 50 осіб

Правоохоронці Іраку затримали 54 особи у зв'язку з нападом на посольство Бахрейну в Багдаді.

Про це повідомляє Анадолу з посиланням на МВС Іраку.

“Глава МВС Ясін Тахір повідомив, що затримані підозрюються у причетності до нападу на будівлю посольства Бахрейну. За словами міністра, проти підозрюваних буде порушено кримінальну справу", - йдеться в повідомленні.

Група демонстрантів напередодні вдерлася в будівлю диппредставництва на знак протесту проти форуму "Світ в ім'я процвітання", організованого в столиці Бахрейну Манамі.

Протестувальники зірвали з посольства прапор Бахрейну та вивісили прапор Палестини.

Зазначається, що вказаний економічний форум пройшов у Манамі 25-26 червня за ініціативи США. Крім Бахрейну, на ньому були представлені Саудівська Аравія, Йорданія, Єгипет, ОАЕ і Марокко. Палестинці бойкотували захід, у роботі якого взяли участь ізраїльські бізнесмени та представники ЗМІ.

Фото: AA