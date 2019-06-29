Через страйк залізничників на Шрі-Ланці застрягли тисячі туристів

Тисячі пасажирів не змогли дістатися своїх пунктів призначення через масовий страйк залізничників на Шрі-Ланці.

Про це повідомляє Сіньхуа.

“Члени професійних спілок не вийшли на роботу, вимагаючи від уряду якомога швидше виконати вимоги, серед яких підвищення заробітної плати”, - йдеться в повідомленні.

Аби зупинити страйк, президент країни Маїтріпала Сірісена терміново видав наказ про оголошення залізниці “важливою державною послугою”. Однак це не зупинило страйкарів.

Як зазначається, генеральний менеджер залізниці Діланта Фернандо повідомив, що його відомство подало до поліції скаргу на профспілки через страйк, який суперечить розпорядженню президента. За його словами, проти страйкарів будуть вжиті юридичні заходи.

Тим часом в уряді Шрі-Ланки поінформували, що продовжать переговори з керівництвом профспілок заради розв'язання спорів і припинення страйку.

Фото: ft.lk