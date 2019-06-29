Трамп запропонував Кім Чен Ину потиснути руки на кордоні двох Корей

Трамп запропонував Кім Чен Ину потиснути руки на кордоні двох Корей

Укрінформ
Президент США після саміту G20 в Осаці має намір вирушити до Південної Кореї, аби в демілітаризованій зоні зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином та потиснути йому руку.

Про це Трамп повідомив у Twitter.

“Після ряду важливих зустрічей, включно із зустріччю з президентом Китаю Сі, я вирушаю з Японії до Південної Кореї разом з президентом Муном. Якщо лідер Північної Кореї Кім бачить таку можливість, я був би готовий зустрітися з ним на кордоні/у демілітаризованій зоні, просто аби потиснути йому руку та сказати “привіт”, - написав американський президент.  

Читайте також: Штати готові до перемовин з КНДР, але є умова

Переговори Дональда Трампа з китайським лідером Сі Цзіньпіном на саміті G20, який відбувається у Японії, в США називають одними з ключових, оскільки на них сторони мають знайти вихід із глухого кута, пов'язаного з торговельним протистоянням двох країн, що загрожує світовій економіці.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-