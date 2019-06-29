Трамп запропонував Кім Чен Ину потиснути руки на кордоні двох Корей

Президент США після саміту G20 в Осаці має намір вирушити до Південної Кореї, аби в демілітаризованій зоні зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином та потиснути йому руку.

Про це Трамп повідомив у Twitter.

“Після ряду важливих зустрічей, включно із зустріччю з президентом Китаю Сі, я вирушаю з Японії до Південної Кореї разом з президентом Муном. Якщо лідер Північної Кореї Кім бачить таку можливість, я був би готовий зустрітися з ним на кордоні/у демілітаризованій зоні, просто аби потиснути йому руку та сказати “привіт”, - написав американський президент.

After some very important meetings, including my meeting with President Xi of China, I will be leaving Japan for South Korea (with President Moon). While there, if Chairman Kim of North Korea sees this, I would meet him at the Border/DMZ just to shake his hand and say Hello(?)! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 червня 2019 р.

Переговори Дональда Трампа з китайським лідером Сі Цзіньпіном на саміті G20, який відбувається у Японії, в США називають одними з ключових, оскільки на них сторони мають знайти вихід із глухого кута, пов'язаного з торговельним протистоянням двох країн, що загрожує світовій економіці.