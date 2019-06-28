У Генуї знесли міст, де загинули 43 людини

В італійському місті Генуя підірвали рештки мосту Моранді, унаслідок обвалу якого у серпні 2018 року загинули 43 людини.

Про це повідомляє ANSA.

«Динаміт, розміщений на підніжжі колон № 10 та №11 колишнього мосту Моранді, зруйнував решток споруди в Генуї», - йдеться у повідомленні.

У Генуї підірвали рештки мосту Моранді / Фото: ANSA

Зазначається, що руйнування решток мосту тривало декілька секунд. На операції були присутні міський голова Генуї Марко Буччі разом з міністрами внутрішніх справ Маттео Сальвіні, економічного розвитку Луїджі ді Майо та оборони Елізабеттою Трента.

Як повідомлялося, 14 серпня 2018 року в Генуї обвалилася частина автомобільного мосту: впали близько 40 автівок, внаслідок чого загинули 43 особи. У лютому 2019 міська влада розпочала процес знесення мосту Моранді.