У Трампа не розкрили деталі зустрічі з Путіним на саміті G20

"Сьогодні президент провів продуктивні зустрічі на саміті G20 в Осаці з лідерами Японії, Індії, Німеччини, Росії й Бразилії. Президент Трамп продовжує боротися за американський народ, зміцнюючи наші відносини за кордоном", - зауважив Болтон.

Тим часом, американські ЗМІ поцікавились ходом переговорів президента Трампа з Путіним, однак, на відміну від попередніх коментарів, глава Білого дому уникнув розгорнутої відповіді.

У офіційному повідомленні Білого дому лише зазначили, що сторони "обговорили ситуацію в Ірані, Сирії, Венесуелі й Україні". У Путіна ж назвали діалог "інтенсивним" та повідомили, що запросять Трампа до Москви на святкування 9 травня наступного року. Щоправда, американська сторона поки не надала офіційної відповіді.

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Як повідомляється, у другий день саміту в Японії, в суботу, президент США планує зустрітися з китайським лідером Сі Цзіньпінем. Ці переговори в Сполучених Штатах називають одними з ключових, оскільки на них сторони мають знайти вихід із "глухого кута", пов'язаного з торговельним протистоянням, що загрожує світовій економіці.