Трамп попросив Путіна не втручатися у вибори

«Будь ласка, не втручайтесь у вибори», - сказав президент США.

Він підняв це питання після того, як журналісти запитали, чи робитиме вын попередження з цього приводу: «Так, звичайно, буду», - відповів Трамп перш, ніж звернутися до Путіна.

Як повідомляв Укрінформ, раніше сьогодні в ході саміту G20 в Осаці лідери США і РФ провели першу після завершення «російського розслідування» спецпрокурора Роберта Мюллера двосторонню зустріч. У ході бесіди президенти обговорили ситуацію в Україні, Сирії та Венесуелі, а також Іран. Вони також погодилися з тим, що «поліпшення відносин відповідає інтересам кожної країни та інтересам всього світу».