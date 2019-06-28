У Сенаті США оприлюднять повний звіт щодо "російського" розслідування

Розвідувальний комітет Сенату США має намір вже наступного місяця розпочати публікацію висновків власного розслідування щодо втручання Росії у президентські вибори в США, на яких перемогу отримав Дональд Трамп.

Про це заявив у четвер голова Комітету сенатор-республіканець Ричард Барр, повідомило американське видання Politico.

"Ми почнемо відразу після святкування 4 липня (Дня незалежності США – ред.)", - заявив американський законодавець.

Сенатори Ричард Барр та його колега від Демократичної партії Марк Уорнер впродовж понад двох років очолювали розслідування в Комітеті щодо втручання Москви у внутрішню політику США.

"Комітет вивчив понад 300 тис. сторінок документів і провів співбесіди з понад 200 свідками, включаючи недавні закриті слухання з Дональдом Трампом-молодшим", - зауважується в повідомленні.

"Це завершилося", - підкреслив Барр. Він уточнив, що Комітет має намір оприлюднити звіт поступово, п'ятьма частинами.

Перша частина, за його словами, охопить питання безпеки виборів. Згодом будуть оприлюднені висновки Комітету по роботі адміністрації Обами щодо протистояння російському втручанню; ролі соціальних медіа в кампанії втручання; оцінки Комітетом розвідувальних зусиль США за президенства Обами з приводу російського втручання; остаточної оцінки основних питань, що стосуються кампанії Трампа, а також чи мала місце змова з росіянами. Останні документи планується оприлюднити в у другій половині вересня.

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Нагадаємо: Сенат США, очолюваний республіканцями, поспішив завершити своє розслідування щодо втручання РФ у президентські вибори в США ще минулого року. У попередніх висновках глава Розвідувального комітету Ричард Барр заявив, що слідство не знайшло ознак змови кампанії Трампа з російським урядом. Водночас, демократична меншість у комітеті не погодилась із такими судженнями, заявивши, що розслідування має продовжуватися далі.