США сприятимуть готовності НАТО відповідати на загрози РФ – глава Пентагону

Сполучені Штати докладатимуть всіх зусиль для того, щоби Північноатлантичний альянс був спроможним відповідати на всі сучасні виклики й загрози з боку Росії та інших країн.

Про це заявив в.о. міністра оборони США Марк Еспер, виступаючи в четвер на прес-конференції в Брюсселі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Якою б не була форма російської агресії, Сполучені Штати продовжать зусилля, щоби адаптувати НАТО до відповідного рівня стримування й оборони, відповідати на загрози зі сходу й півдня, та протистояти викликам за межами Альянсу", - наголосив керівник оборонного відомства США.

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Він нагадав, що впродовж тридцяти років після падіння Берлінської стіни Росія продовжує прагнути контролю над своїми сусідами і втручається в суверенні демократичні процеси інших країн. "Воєнна активність Москви на Близькому Сході, у Венесуелі та в інших місцях подовжує людські страждання й забезпечує "прикриття" для автократів", - підкреслив Еспер.

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Крім того, заявив глава Пентагону, Росія докладає значних потуг для модернізації своїх військових, космічних та кібер-можливостей, а також планує витратити $28 млрд до 2020 року на модернізацію свого ядерного потенціалу.

"Нарешті, Росія не стримує обіцянки у міжнародних угодах", - додав в.о. міністра оборони США.

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Як повідомляв Укрінформ, у Брюсселі в четвер відбулося міністерське засідання Північноатлантичного альянсу за участі глав оборонних відомств країн-членів НАТО.