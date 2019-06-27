У Франції біля мечеті невідомий відкрив стрілянину

27 червня невідомий відкрив стрілянину біля мечеті у місті Брест на заході Франції, двоє осіб отримали поранення.

Про це інформує Mirror з посиланням на місцеві ЗМІ.

«Дві людини, у тому числі імам, отримали поранення під час стрілянини в мечеті у Бресті, що на північному заході Франції», - йдеться у повідомленні.

Це сталося приблизно о 16:30 за місцевим часом, околиці навколо будівлі оточені поліцією.

Брестський керівник прокуратури Жан-Філіп Рекапп повідомив, що стрілець відкрив вогонь, коли люди виходили з мечеті. За попередніми даними, постраждалі отримали поранення в ноги.