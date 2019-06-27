У Франції біля мечеті невідомий відкрив стрілянину
Укрінформ
27 червня невідомий відкрив стрілянину біля мечеті у місті Брест на заході Франції, двоє осіб отримали поранення.
Про це інформує Mirror з посиланням на місцеві ЗМІ.
«Дві людини, у тому числі імам, отримали поранення під час стрілянини в мечеті у Бресті, що на північному заході Франції», - йдеться у повідомленні.
Це сталося приблизно о 16:30 за місцевим часом, околиці навколо будівлі оточені поліцією.
Брестський керівник прокуратури Жан-Філіп Рекапп повідомив, що стрілець відкрив вогонь, коли люди виходили з мечеті. За попередніми даними, постраждалі отримали поранення в ноги.