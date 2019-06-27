Президент ГА ООН: Треба контролювати виконання українських та інших резолюцій

У рамках ревіталізації роботи Генеральної асамблеї ООН потрібно шукати способи перевірки виконання резолюцій Генасамблеї, аби рішення по Україні та інших темах не ігнорувалися, переконана президент Генеральної асамблеї Марія Фернанда Еспіноса Гарсес.

Про це вона заявила у четвер, 27 червня, на прес-конференції у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, відповідаючи на запитання власкора Укрінформу про те, як впливає на авторитет та довіру до ГА ООН те, що Росія повністю проігнорувала резолюції щодо мілітаризації Криму та порушень прав людини на окупованому півострові.

“Ми завжди казали, що серйозно ставимося до дефіциту впровадження власних резолюцій. І це стосується більшості резолюцій, які ми ухвалюємо у Генеральній асамблеї”, - сказала вона.

Президент ГА ООН нагадала про процес ревіталізації Генеральної асамблеї, в який вона справді вірить, і до якого докладає багато часу та зусиль. За її словами, у цьому процесі “дуже серйозно розглядається” можливість оптимізувати роботу спеціалізованих комітетів, поліпшити укладення тексту резолюцій, процес їхнього ухвалення, але також перевірку їхньої подальшої імплементації.

“Йдеться не лише про Україну та вже ухвалені резолюції, є набагато більше (викликів - ред.), і не лише в Генасамблеї, а й у Радбезі. Я переконана, що час нам справитися із цими питаннями. Вже навіть на стадії укладення тексту резолюції.

Потрібно забезпечувати, щоб прямо в документі був включений певний механізм перевірки чи звіту щодо виконання. Наприклад, деякі резолюції вимагають доповіді Генерального секретаря щодо виконання, проведення заходів на найвищому рівні. Обов’язково має бути перевірка виконання”, - наголосила президент Генасамблеї ООН.

Пані Еспіноса Гарсія сподівається, що положення реформи ревіталізації Генеральної Асамблеї ООН вдасться невдовзі ухвалити у залі голосувань.

Відомо, що Генеральна асамблея є “законодавчим органом” Організації Об’єднаних Націй. Її рішення відображають волю більшості держав-членів, однак не носять юридично зобов’язуючого наказу до виконання для держав-членів.

Як повідомляв Укрінформ, Генеральна Асамблея ООН 18 грудня 2018 року ухвалила Резолюцію "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь (Україна), районів Чорного та Азовського морів".

У документі наголошується на загрозах регіональній безпеці, які створює Росія шляхом перекидання до Криму військ і зброї, у тому числі, літаків і ракет, здатних нести ядерні заряди. Резолюція також закликає РФ негайно вивести з Криму свої війська і невідкладно припинити тимчасову окупацію півострова.

Крім того, в резолюції висловлені підтримка суверенітету й територіальної цілісності України, невизнання анексії Криму, стурбованість прогресуючою мілітаризацією півострова і прилеглих морських районів. Документ також містить окрему згадку про напад на українські кораблі наприкінці листопада як ілюстрацію агресивних дій Росії. Резолюція закликає Росію не перешкоджати свободі судноплавства у Чорному та Азовському морях і Керченській протоці, припинити переслідування торговельних суден, засуджує незаконну побудову мосту через Керченську протоку.

22 грудня 2018 року Генеральна асамблея ООН також ухвалила резолюцію А/С.3/73/L.48 “Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна”

Основна увага у ній приділена політв’язням, переслідуванням українських і кримськотатарських активістів у Криму, тортурам і незаконному ув’язненню, вибиванню свідчень, зникненню мешканців Криму, позасудовим вбивствам, переслідуванням релігійних меншин, обмеженням свободи совісті, свободи слова. ООН засуджує ці та інші факти порушень прав людини Росією на окупованому українському півострові і окремо зазначає, що Росія не виконала вимоги попередніх двох резолюцій, а ситуація з тих пір лише погіршилася.

Резолюція також вперше містить окремий заклик до Генерального секретаря ООН підготувати на наступну, 74-ту сесію Генеральної асамблеї наступного року, спеціальну доповідь щодо виконання цієї резолюції, включно з рекомендаціями щодо її впровадження.