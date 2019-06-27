МЗС Ірану називає заяву Трампа про “коротку війну” ілюзією

Міністр закордонних справ Ірану Мухамед Зариф вважає хибною думку президента США Дональда Трампа про те, що конфлікт з Іраном буде «короткою війною».

Про це він написав у Twitter.

«Помилкові сприйняття ситуації Дональдом Трампом загрожують миру:

- Санкції не є альтернативою війни; це і є війна

- "Облітерація" = геноцид = військовий злочин

- "Коротка війна" з Іраном - це ілюзія

- Той, хто починає війну, не буде тим, хто її закінчить

- Переговори та погрози – взаємовиключні речі», - йдеться у дописі.

Читайте також: Трамп пригрозив Ірану потужною силовою відповіддю на нові атаки

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 26 червня, президент США Дональд Трамп висловив переконання, що війна США з Іраном, у разі її початку, не триватиме довго, водночас нагадавши, що прагне уникнути військової конфронтації.

Новий раунд "війни слів" між лідерами Ірану та США триває вже кілька тижнів. Конфронтація загострилася після нападів на нафтові танкери у травні та червні, у яких США звинувачують Іран. 20 червня іранські війська збили американський безпілотний апарат, який, за словами адміністрації США, не перетинав повітряного простору Ірану. 24 червня Білий дім ввів нові жорсткі санкції проти Ірану. Тегеран вже назвав їх «кінцем дипломатії».

Фото: mehrnews.com