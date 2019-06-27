Новий керівник Пентагону виступає проти військового рішення по Ірану

Призначений минулого тижня виконуючий обов'язки міністра оборони США Марк Еспер наголосив, що Штати прагнуть врегулювати загострення з Іраном дипломатичним, а не військовим шляхом.

З такою заявою він виступив у четвер після зустрічі глав оборонних відомств країн-членів НАТО в Брюсселі, повідомляє The Washington Post.

"Ціль полягає в тому, щоб уникнути війни з Іраном. Те, що ми хочемо зробити, - вивести це питання з військового треку на дипломатичний", - заявив новий керівник Пентагону.

Він допустив, що ситуація "може вийти з-під контролю", якщо не докласти зусиль і не повернути її в усталені рамки.

Виступаючи на засіданні в Брюсселі у вівторок, Еспер підкреслив, що США не шукають війни з Іраном. Однак він зазначив, що посилення напруженості впливає на весь регіон. А дипломатію, за його словами, потрібно застосовувати для створення нової міжнародної угоди щодо ядерної програми Ірану.

Еспер також охарактеризував ситуацію, що склалася, не як "Іран проти США", а як "Іран проти регіону" та більш широкої частини глобального середовища. "Отже, нам потрібно всім разом працювати і вийти на дипломатичний шлях і досягти нової, кращої угоди, ніж те, що ми мали раніше", - заявив в.о. міністра оборони США.