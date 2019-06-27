Новий керівник Пентагону виступає проти військового рішення по Ірану

Новий керівник Пентагону виступає проти військового рішення по Ірану

Укрінформ
Призначений минулого тижня виконуючий обов'язки міністра оборони США Марк Еспер наголосив, що Штати прагнуть врегулювати загострення з Іраном дипломатичним, а не військовим шляхом.

З такою заявою він виступив у четвер після зустрічі глав оборонних відомств країн-членів НАТО в Брюсселі, повідомляє The Washington Post.

"Ціль полягає в тому, щоб уникнути війни з Іраном. Те, що ми хочемо зробити, - вивести це питання з військового треку на дипломатичний", - заявив новий керівник Пентагону.

Він допустив, що ситуація "може вийти з-під контролю", якщо не докласти зусиль і не повернути її в усталені рамки.

Читайте також: Трамп вважає, що у разі початку війни з Іраном вона не триватиме довго

Виступаючи на засіданні в Брюсселі у вівторок, Еспер підкреслив, що США не шукають війни з Іраном. Однак він зазначив, що посилення напруженості впливає на весь регіон. А дипломатію, за його словами, потрібно застосовувати для створення нової міжнародної угоди щодо ядерної програми Ірану.

Еспер також охарактеризував ситуацію, що склалася, не як "Іран проти США", а як "Іран проти регіону" та більш широкої частини глобального середовища. "Отже, нам потрібно всім разом працювати і вийти на дипломатичний шлях і досягти нової, кращої угоди, ніж те, що ми мали раніше", - заявив в.о. міністра оборони США.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-