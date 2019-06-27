У Тунісі підірвався вже другий смертник за день

У Тунісі підірвався вже другий смертник за день

Укрінформ
У столиці Тунісу підірвався другий терорист-смертник за день. В результаті останнього вибуху постраждали четверо поліцейських.

Про це повідомляє TAP з посиланням на МВС країни.

“Друга людина підірвала себе (у столиці Тунісу — ред.) біля заднього входу до юридичного департаменту поліції”, - йдеться у повідомленні.

За даними МВС, внаслідок вибуху постраждали четверо поліцейських. Їх було направлено до місцевої лікарні.

Читайте також: У центрі Туніса підірвався смертник, є поранені — ЗМІ

Раніше TAP повідомило, що в результаті підриву смертника біля поліцейського автомобіля в центрі столиці Тунісу постраждали двоє поліцейських і троє цивільних.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-