У Тунісі підірвався вже другий смертник за день

У столиці Тунісу підірвався другий терорист-смертник за день. В результаті останнього вибуху постраждали четверо поліцейських.

Про це повідомляє TAP з посиланням на МВС країни.

“Друга людина підірвала себе (у столиці Тунісу — ред.) біля заднього входу до юридичного департаменту поліції”, - йдеться у повідомленні.

За даними МВС, внаслідок вибуху постраждали четверо поліцейських. Їх було направлено до місцевої лікарні.

Раніше TAP повідомило, що в результаті підриву смертника біля поліцейського автомобіля в центрі столиці Тунісу постраждали двоє поліцейських і троє цивільних.