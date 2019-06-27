У Британії екстрено посадили літак Air India через загрозу вибуху

Британські винищувачі ВПС RAF Typhoon супроводили пасажирський літак авіакомпанії Air India, який був перенаправлений до аеропорту Лондон-Станстед після повідомлення про загрозу вибуху.

Про це повідомляє The Sun із посиланням на речника ВПС Британії.

“Винищувачі RAF Typhoon були підняті, коли рейс Air India був перенаправлений до аеропорту Лондон-Станстед після повідомлення про загрозу вибуху”, - йдеться у повідомленні.

Пасажирський літак Boeing 777 виконував рейс із індійського Мумбаї до Нью-Йорка, коли близько 10 години ранку його перенаправили до аеропорту Лондон-Станстед.

Як зазначається, винищувачі були підняті у небо після того, як один з пасажирів, імовірно, намагався відчинити люк екстреного виходу.

За словами речника місцевої поліції, нині проводяться слідчі дії.

Пізніше в аеропорту заявили, що злітно-посадкова смуга працює у звичайному режимі, а індійський літак перебуває у віддаленому місці.

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