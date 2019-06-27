У військового з супроводу президента Бразилії знайшли 39 кг кокаїну

В Іспанії правоохоронці затримали офіцера ВПС Бразилії, який супроводжував президента Жаїра Болсонару на саміт "Великої двадцятки" до японської Осаки, з 39 кг кокаїну.

Про це повідомляє Міноборони Бразилії, передає CNN.

“У вівторок, 25 червня, в аеропорту Севільї, що в Іспанії, був затриманий офіцер ВПС за підозрою в перевезенні наркотичної речовини”, - йдеться у заяві бразильського відомства.

За даними Міноборони, у військового виявлено 39 кг кокаїну, коли запасний літак делегації приземлився для дозаправки.

Нині військова поліція веде слідство.

Президент Бразилії Жаїр Болсонару вже закликав Міноборони співпрацювати з іспанськими правоохоронцями у розслідуванні.

За даними Record TV, підозрюваним виявився 39-річний сержант Сілва Родрігес.