Під завалами будинку у Відні виявили тіло жінки, ще одну людину шукають

Під час пошуково-рятувальних робіт на місці вибуху житлового будинку у Відні в ніч проти четверга під завалами виявлено тіло жінки, пошук ще однієї людини триває.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу з посиланням на дані поліції Відня.

"Під час пошуково-рятувальних робіт знайдено тіло 29-річної жінки. Наразі тривають пошуки ще однієї людини, яка, як вважається, перебуває під завалами", - поінформували в поліції.

За останньою інформацією, в результаті вибуху травми дістали 14 людей, у двох із них тяжкі ушкодження.

У багатоквартирному будинку на Прессгассе, де у середу після обіду пролунав вибух, проживали 42 людини. Усіх мешканців частково зруйнованого будинку евакуйовано.

На місці тривають пошуково-рятувальні роботи. Розбирання завалів відбувається вручну, щоб не зашкодити ймовірним постраждалим.

Більшість австрійських ЗМІ пишуть про витік побутового газу як про причину вибуху, натомість в офіційному повідомленні поліції Відня про причини аварії поки не йдеться – через пошуково-рятувальні роботи доступ у будівлю обмежений і поліцейські не можуть розпочати розслідування. Не виключено, що запах газу, який відчували очевидці на місці події, міг з'явитися і після вибуху.