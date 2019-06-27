Висадка санкцій у Нормандії

У момент, коли під тиском путінської мафії впала одна з європейських інституцій, ПАРЄ, на допомогу приходять США.

Сьогодні комітет у закордонних справах Палати представників Конгресу США схвалив законопроєкт HR:3206 про захист європейської енергетичної безпеки.

Слово його автору, Адаму Кінзінгеру, конгресмену-республіканцю від штату Іллінойс, ветерану повітряних сил США:

"Протягом років ми спостерігаємо, як Володимир Путін перетворює природній газ на зброю. За допомогою залякування та підкупу, Росія намагається використовувати енергетику як засіб утримання у заручниках наших європейських союзників.

Завершення побудови Північного потоку 2 та Турецького потоку створить додаткові загрози для мільйонів європейців, призведе до дестабілізації континенту. Я представляю законопроект HR.3206 про захист європейської енергетичної безпеки разом з колегами Хаком та Пенсом, аби запобігти такому розвитку подій.

Він запровадить цільові санкції проти суден-трубоукладників, аби зупинити побудову Північного потоку - 2 та Турецького потоку. Спрямовуючи санкції на судна-трубоукладники, ми зможемо повністю заблокувати спорудження, але при цьому уникнемо небажаних наслідків для економік наших союзників у Європі.

США мають стояти пліч-о-пліч із ЄС та НАТО на сторожі наших спільних цінностей та безпеки, даючи відсіч путінськім загарбницьким планам.

Ряд європейських країн усвідомлюють загрозу, яку проєкт несе їхній безпеці. Наші союзники Польща, Данія, Україна, Британія висловлювали протест проти російського панування на європейському енергетичному ринку. Також відзначу, що наша енергетика переживає бум, і єдине що нині обмежує її експорт - це нестача інфрастуктури.

Окремо відзначу, що Німеччина, наріжний камінь нашого трансатлантичного альянсу, використовує проєкт Північного потоку 2 задля отримання конкурентних переваг над партнерами в ЄС. Такі дії, безсумнівно, несуть загрозу європейській згуртованості. Аби забезпечити захист європейських та американських інтересів, я також запропонував поправку, яка чітко пояснює, що у цьому законопроекті немає жодних застережень проти газопроводів, які виходять з території будь-якої іншої країни, крім Росії.

У березні я вже представив HR:1616, законопроєкт про європейську енергетичну безпеку та диверсифікацію, який спонукає європейські країни розвивати власні енергетичні джерела. Цей комітет одностайно схвалив цю законодавчу ініціативу, і вона отримала переважну двопартійну підтримку у залі голосувань.

Ці два закони будуть діяти як кнут і пряник. Вони забезпечать, щоб американські союзники у Європі були захищені від зловмисного використання Росією енергетики як зброї".

Вже невдовзі HR:3206 буде винесений на голосування у Палаті представників. Оскільки ініціатива виходить від обидвох партій, він має високі шанси на швидке ухвалення та підпис президентом США. Епоха російських "потоків" добігає кінця!

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