Посольство України привітало погодження законопроекту щодо санкцій проти газу з РФ

У посольстві України у США привітали погодження комітетом у закордонних справах Палати представників Конгресу США законопроєкту HR:3206, що передбачає введення санкцій проти російських газопроводів “Північний потік 2” та “Турецький потік”.

Про це йдеться на сторінці посольства у Facebook, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вітаємо погодження Комітетом у закордонних справах Палати представників Конгресу США законопроекту “Щодо захисту енергетичної безпеки Європи”, який передбачає запровадження американських санкцій проти російських експортних енергетичних трубопроводів, у т.ч. “Північного потоку - 2” та “Турецького потоку””, - зазначили дипломати.

У законопроекті наголошується, що російський уряд використовує енергетичні ресурси у якості інструменту для втручання та політичного тиску, а центральним елементом стратегії є підвищення залежності європейських країн від постачання російських енергоносіїв.

“Саме “Північний потік - 2” та “Турецький потік” слугують цим цілям Кремля та мають бути зупинені. Також законопроектом передбачено механізм гарантування обсягів транзиту природнього газу територією України”, - додали вони.

Українські дипломати зауважили, що продовжуватимуть “тісну роботу з американськими законодавцями для забезпечення надійних гарантій енергетичної безпеки України”.

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 26 червня, комітет у закордонних справах Палати представників Конгресу США схвалив законопроект, який введе цільові санкції проти компаній, які беруть участь у спорудженні Північного потоку-2.

Автори законопроєкту переконують, що механізм санкцій дозволить зупинити будівництво, при цьому не наносячи шкоди економікам країн ЄС.