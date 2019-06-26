Кремль підтвердив зустріч Путіна з Трампом 28 червня

Зустріч президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним "на полях" саміту G20 в Осаці призначена на п'ятницю, 28 червня, вона триватиме близько години.

Про це заявив помічник президента Росії Юрій Ушаков, повідомляє ТАСС.

«Зустріч з Трампом - орієнтовно о другій годині (дня за місцевим часом, 8:00 за московським часом - ред.), о третій годині - друге робоче засідання саміту. Зустріч з Трампом пройде в зоні переговорів для лідерів в одному з приміщень, приміщення знайшла американська сторона", - сказав помічник Путіна.

За його словами, очільники двох країн планують обговорити загальний стан двосторонніх справ, питання стратегічної стабільності і регіональні конфлікти. Серед них він назвав Сирію, Афганістан, Україну, Венесуелу, "іранську проблему тощо".

Напередодні в адміністрації США заявили, що зустріч Трампа і Путіна в Осаці стане однією з серії особистих зустрічей Трампа з кількома зарубіжними лідерами. Голова Ради з міжнародних відносин США Річард Хаасс тоді заявив, що для успіху зустрічі в Осаці "нічого не підготовлено". Він зазначив, що відносини між Москвою і Вашингтоном "перебувають у поганому стані".

Також повідомляється, що близько 17:00 за місцевим часом (11:00 за мск) в Осаці відбудеться зустріч прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей з Путіним. Йдеться про те, що ще очікуються зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером ФРН Ангелою Меркель, президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом. Але час їх не називається.