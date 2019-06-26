Штати призначили нового представника при ОБСЄ

Штати призначили нового представника при ОБСЄ

Укрінформ
Як новий Постійний представник США при Організації з безпеки і співробітництва в Європі приведений до присяги колишній генпрокурор і 68-й губернатор Вірджинії Джеймс Гілмор.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили в Місії США при ОБСЄ.

"25 червня Джеймс С. Гілмор-третій був приведений до присяги як новий Постійний представник США при Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) заступником Державного секретаря США Джоном Салліваном", - повідомили в американській дипмісії.

Очікується, що посол Гілмор прибуде до Відня, де знаходиться штаб-квартира ОБСЄ, в липні.

У своєму виступі на церемонії приведення до присяги Гілмор, зокрема, пообіцяв зберегти "впевнене лідерство США у військово-політичному, економіко-екологічному і людському вимірах ОБСЄ".

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Відзначається, що Джеймс С. Гілмор-третій (James S. Gilmore III) присвятив більшу частину своєї кар'єри державній службі - військовослужбовцем Сухопутних військ США, прокурором округу, генеральним прокурором штату Вірджинія і 68-м губернатором Вірджинії (1998-2002 роки).

Як відомо, американська делегація при ОБСЄ активно виступає на підтримку України під час щотижневих засідань Постійної ради, присвячених російській агресії проти України.

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