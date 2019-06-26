Росія продовжила санкції проти України, США і Євросоюзу
Відповідну постанову, яку підписав прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв, опубліковано на порталі правової інформації.
Документом продовольче ембарго продовжено до 31 грудня 2020 року.
Воно діє стосовно продукції з США, країн Євросоюзу, Австралії, Канади, Норвегії та України.
Раніше 20 червня Рада Європейського Союзу продовжила санкції проти Росії за анексію Криму до 23 червня 2020 року.
Як відомо, Європейський Союз у липні 2014 року ввів економічні санкції проти Росії за анексію Криму і дії зі дестабілізації ситуації на сході України. У вересні 2014 року ці санкції були посилені.
У березні 2015 року Європейська Рада пов'язала дію обмежувальних заходів з невиконанням Росією Мінських домовленостей. Відтоді ЄС постійно продовжує економічні санкції проти РФ.