Заступником генсека НАТО може стати польський міністр

Заступником генсека НАТО може стати польський міністр

Укрінформ
Міністр канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський може стати заступником генерального секретаря НАТО.

Польща офіційно подала цю кандидатуру на другу важливу посаду в Північноатлантичному альянсі, а затвердити її повинен особисто генсек НАТО Єнс Столтенберг ще до початку літніх канікул, інформує власний кореспондент Укрінформу.

“Це – прекрасний кандидат. Міністр Щерський є досвідченим дипломатом, політиком, був депутатом. Він має прекрасні компетенції, аби обіймати цю посаду”, - повідомив в ефірі телеканалу Polsat News міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

За його словами, роль Польщі в НАТО зростає, а тому представник країни повинен обіймати одну з найважливіших посад у країні.

Столтенберг напередодні не захотів говорити про конкретні кандидатури, зазначивши, що є багато висококваліфікованих кандидатів.

За інформацією видання Polska The Times, кандидатура Щерського згадується також і в контексті однієї з посад єврокомісара ЄС.

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Щерський є одним з найдосвідченіших польських політиків-міжнародників. Раніше 47-річний політик обіймав посаду заступника глави МЗС Польщі, був депутатом Сейму, з 2015 року є міністром канцелярії президента РП.

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