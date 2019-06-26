Заступником генсека НАТО може стати польський міністр
Польща офіційно подала цю кандидатуру на другу важливу посаду в Північноатлантичному альянсі, а затвердити її повинен особисто генсек НАТО Єнс Столтенберг ще до початку літніх канікул, інформує власний кореспондент Укрінформу.
“Це – прекрасний кандидат. Міністр Щерський є досвідченим дипломатом, політиком, був депутатом. Він має прекрасні компетенції, аби обіймати цю посаду”, - повідомив в ефірі телеканалу Polsat News міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.
За його словами, роль Польщі в НАТО зростає, а тому представник країни повинен обіймати одну з найважливіших посад у країні.
Столтенберг напередодні не захотів говорити про конкретні кандидатури, зазначивши, що є багато висококваліфікованих кандидатів.
За інформацією видання Polska The Times, кандидатура Щерського згадується також і в контексті однієї з посад єврокомісара ЄС.
Щерський є одним з найдосвідченіших польських політиків-міжнародників. Раніше 47-річний політик обіймав посаду заступника глави МЗС Польщі, був депутатом Сейму, з 2015 року є міністром канцелярії президента РП.