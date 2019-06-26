ООН зацікавилася роллю Росії у бомбардуваннях лікарень у Сирії

"Я звернувся до Російської Федерації з проханням надати інформацію про те, як використовуються деталі, надані через механізм усунення конфліктних ситуацій", - заявив Марк Локок, заступник Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань та Координатор надзвичайної допомоги під час виступу в Раді безпеки.

Такі запитання до Росії виникли у зв'язку з серією авіанальотів на сирійські регіони, в результаті яких постраждали, зокрема, медичні установи.

Локок висловив сумніви в тому, що лікарні, які надають організації свої координати, захищені.

Як повідомлялося, з кінця квітня російські ВПС і сирійські урядові сили вчинили низку авіанальотів на сирійські провінції Ідліб і Хама.

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Офіційний Дамаск стверджував, що мета атак - знищення об'єктів джихадистів, але, за інформацією представників ООН і Всесвітньої організації охорони здоров'я, від бомбардувань постраждали щонайменше десять шкіл і понад 23 лікарні.

За даними ООН, понад 150 тисяч осіб залишили регіони, рятуючись від бойових дій.