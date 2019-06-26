Прем'єр Молдови здивована зарплатою чиновника у €3,5 тисячі

Прем'єр-міністр Молдови Майя Санду зажадала пояснень від директора урядового Центру з реалізації реформ Юрія Чокана у зв'язку з його зарплатою, яка, як виявилося, становить 70 тисяч леїв (3,5 тисячі євро).

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Молдові.

«Наскільки мені відомо, реформа уряду, як нам вже доповідали, завершилася ще у 2017 році, а пан Чокан продовжує отримувати зарплату в 70 тисяч леїв. Я попрошу роз'яснень від співробітників цього Центру», - зазначила Санду.

За словами самого Чокана, така висока винагорода «цілком заслужена, бо завдяки проведеним реформам, державний бюджет економить величезні кошти».

Він зазначив при цьому, що прем'єр-міністр була невірно поінформована про діяльність Центру, оскільки реформи ще не завершені.

Кілька років тому Юріє Чокан був головою Центральної виборчої комісії Молдови.

Про те, які заходи буде вжито у зв'язку з оприлюдненою інформацією, прем'єр Молдови поки не повідомила.