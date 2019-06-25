Новим спікером Трампа стала людина його дружини Меланії
Про це повідомила Меланія Трамп на офіційній Twitter-сторінці.
"Я рада оголосити, що Стефані Грішем стане наступною речницею й директором з питань комунікацій. Вона працює з нами з 2015 року – президент Сполучених Штатів і я не можемо уявити кращої людини, яка служила б адміністрації та нашій країні", - написала дружина президента США.
I am pleased to announce @StephGrisham45 will be the next @PressSec & Comms Director! She has been with us since 2015 - @potus & I can think of no better person to serve the Administration & our country. Excited to have Stephanie working for both sides of the @WhiteHouse. #BeBest— Melania Trump (@FLOTUS) 25 червня 2019 р.
Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня Дональд Трамп оголосив, що Сара Сандерс залишає Білий дім та повертається до рідного Арканзасу, де має намір балотуватися в губернатори штату.
Серед можливих кандидатів на заміну Сандерс американські ЗМІ називали кількох іменитих кандидатів. У тому числі, йшлося про заступника речника Білого дому Хогана Гідлі, ексречника міністра фінансів Тоні Сайеха, який раніше працював на Fox News і Fox Business. Крім того, розглядалися кандидатури ексречниці Держдепартаменту Гізер Науерт, а також Стіва Кортеса, який зараз входить до складу іспаномовної консультативної ради та виступає експертом для CNN.