Новим спікером Трампа стала людина його дружини Меланії

Про це повідомила Меланія Трамп на офіційній Twitter-сторінці.

"Я рада оголосити, що Стефані Грішем стане наступною речницею й директором з питань комунікацій. Вона працює з нами з 2015 року – президент Сполучених Штатів і я не можемо уявити кращої людини, яка служила б адміністрації та нашій країні", - написала дружина президента США.

I am pleased to announce @StephGrisham45 will be the next @PressSec & Comms Director! She has been with us since 2015 - @potus & I can think of no better person to serve the Administration & our country. Excited to have Stephanie working for both sides of the @WhiteHouse. #BeBest