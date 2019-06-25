Новим спікером Трампа стала людина його дружини Меланії

Директор з питань комунікацій першої леді США Меланії Трамп, Стефані Грішем, замінить на посаді речниці Білого дому Сару Сандерс, яка завершує свої повноваження наприкінці червня.

Про це повідомила Меланія Трамп на офіційній Twitter-сторінці.

"Я рада оголосити, що Стефані Грішем стане наступною речницею й директором з питань комунікацій. Вона працює з нами з 2015 року – президент Сполучених Штатів і я не можемо уявити кращої людини, яка служила б адміністрації та нашій країні", - написала дружина президента США.

I am pleased to announce @StephGrisham45 will be the next @PressSec & Comms Director! She has been with us since 2015 - @potus & I can think of no better person to serve the Administration & our country. Excited to have Stephanie working for both sides of the @WhiteHouse. #BeBest — Melania Trump (@FLOTUS) 25 червня 2019 р.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня Дональд Трамп оголосив, що Сара Сандерс залишає Білий дім та повертається до рідного Арканзасу, де має намір балотуватися в губернатори штату.

Серед можливих кандидатів на заміну Сандерс американські ЗМІ називали кількох іменитих кандидатів. У тому числі, йшлося про заступника речника Білого дому Хогана Гідлі, ексречника міністра фінансів Тоні Сайеха, який раніше працював на Fox News і Fox Business. Крім того, розглядалися кандидатури ексречниці Держдепартаменту Гізер Науерт, а також Стіва Кортеса, який зараз входить до складу іспаномовної консультативної ради та виступає експертом для CNN.