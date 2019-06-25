МЗС Литви засуджує повернення Росії в ПАРЄ

Міністерство закордонних справ Литви засуджує рішення про повернення Росії в ПАРЄ, оскільки воно підриває цінності та авторитет Ради Європи, але сподівається, що порушення міжнародного права Росією і надалі залишаться на порядку денному ПАРЄ.

Про це повідомляється на сайті відомства.

«МЗС прикро, що рано вранці 25 червня у Страсбурзі була ухвалена резолюція ПАРЄ, якою вирішено змінити правила процедур ПАРЄ, завдяки чому російська делегація може в односторонньому порядку повернутися в ПАРЄ, а також послабити механізм санкцій ПАРЄ. Дане рішення ПАРЄ, яке дозволяє створити особливі умови для Росії, яка продовжує не дотримуватися міжнародного права і не змінює свої агресивні дії щодо інших членів Ради Європи (РЄ), підриває фундаментальні цінності РЄ та авторитет організації», - йдеться у заяві.

У Вільнюсі нагадали, що Росія нічого не зробила для виконання резолюцій ПАРЄ, які засуджують анексію Криму і порушення суверенітету і територіальної цілісності України. Крім того, Росія продовжує порушувати міжнародне право, надаючи російське громадянство населенню окупованого Донбасу і ігноруючи прохання Міжнародного трибуналу з морського права про звільнення незаконно затриманих українських військовослужбовців, заявили в литовському МЗС.

«Водночас Литва цінує зусилля групи парламентаріїв з країн ПАРЄ (з Латвії, Польщі, Естонії, Великої Британії, Грузії, України, Нідерландів, Швеції та ін.) щодо захисту цінностей і принципів РЄ. Це дозволяє обґрунтовано сподіватися, що порушення міжнародного права Росією і питання анексії Криму і надалі залишаться на порядку денному ПАРЄ», - резюмували литовські дипломати.

Як повідомлялося, ПАРЄ у ніч на вівторок ухвалила резолюцію і внесла зміни в регламент, які можуть ускладнити або заблокувати накладення санкцій на російську делегацію і забезпечити її повернення в Асамблею без виконання міжнародних зобов'язань. Після дебатів, що тривали майже дев'ять годин, це рішення підтримали 118 делегатів, 62 були проти і 10 утрималися.

Четверо литовських делегатів у ПАРЄ проголосували проти відновлення прав Росії у цьому органі.

Депутати Парламентської асамблеї Ради Європи 25 червня оскаржили повноваження російської делегації, обмеживши тим самим її права на голосування мінімум на добу. Делегація РФ зможе працювати в залі протягом цієї доби, так само як і всі інші делегації, але не зможе голосувати з питань, що пов'язані з її повноваженнями.