Ім’я нового прем’єра Британії оголосять 23 липня
Укрінформ
Ім'я нового лідера Консервативної партії, який обійме посаду прем'єр-міністра Великої Британії замість Терези Мей, оголосять 23 липня.
Про це повідомляє AFP на каналі у Twitter з посиланням на представників консерваторів.
“Наступного прем'єр-міністра Великої Британії буде оголошено 23 липня”, - йдеться у дописі.
Претендентами на посаду голови британського уряду є колишній міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон та чинний очільник британського МЗС Джеремі Гант.
Переможця мають визначити приблизно 160 тисяч членів Консервативної партії.