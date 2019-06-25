Ім’я нового прем’єра Британії оголосять 23 липня

Ім'я нового лідера Консервативної партії, який обійме посаду прем'єр-міністра Великої Британії замість Терези Мей, оголосять 23 липня.

Про це повідомляє AFP на каналі у Twitter з посиланням на представників консерваторів.

“Наступного прем'єр-міністра Великої Британії буде оголошено 23 липня”, - йдеться у дописі.

Претендентами на посаду голови британського уряду є колишній міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон та чинний очільник британського МЗС Джеремі Гант.

Переможця мають визначити приблизно 160 тисяч членів Консервативної партії.