Болтон обговорив українське питання з секретарем Радбезу РФ

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон провів зустріч із секретарем Радбезу РФ Миколою Патрушевим, на якій, зокрема, обговорювалося питання України.

Про це він написав у Twitter.

“Зустрівся з російським колегою Миколою Патрушевим в Єрусалимі. Ми та наші команди обговорили ситуацію щодо України, контролем над зброєю, Венесуелу та інші питання”, - написав він.

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Раніше радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон звинуватив ряд країн, зокрема, Росію, у поширенні фейків про адміністрацію президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.

Фото: twitter.com/AmbJohnBolton