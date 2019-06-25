Російського блогера затримали на Червоній площі з плакатом "Путін лох"

На Червоній площі в Москві в ніч на 25 червня затримали блогера Руслана Соколовського — він стояв в одиночному пікеті з плакатом «Путін лох», протестуючи проти закону про неповагу до влади.

Сам Соколовський заявив, що виступає проти закону про неповагу до влади, пише Медуза.

Як повідомляє «ОВС-Інфо», близько 03:00 ночі блогера відпустили з поліції. Зараз невідомо, чи завели на нього протокол про адміністративне порушення.

У 2017 році Соколовського засудили до двох років і трьох місяців позбавлення волі умовно. А в грудні 2018-го президент РФ Путін підписав закон про часткову декриміналізацію 282-ї статті, за якою був засуджений блогер. Згідно з поправками, кримінальна відповідальність за розпалювання ненависті в інтернеті або пресі настає тільки в разі повторного порушення протягом року.

Як повідомляв Укрінформ, 18 березня президент Росії Путін підписав закони про заборону розповсюдження фейкових новин і переслідування за явні образи представників влади у ЗМІ та інтернеті, які були прийняті Держдумою і затверджені Радою федерації РФ.

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Закон про "явну неповагу" до влади передбачає штрафи від 30 до 100 тис. рублів, повторне порушення загрожує арештом на строк до 15 діб або штрафом від 100 до 200 тис. (третє і подальші правопорушення - від 200 до 300 тисяч).

Порушенням будуть вважатися матеріали, які "в непристойній формі" подають інформацію про суспільство, державу, державні символи (прапор, герб і гімн), Конституцію і органи державної влади (президента, парламент, уряд, суди). Роскомнагляд буде блокувати ці публікації в досудовому порядку за зверненням Генпрокуратури.

Фото: телеграм-канал «Sokolovskiy!»