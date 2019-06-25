Мексика перекинула на кордон зі США тисячі військових і поліцейських

На кордоні Мексики зі США розміщені близько 15 тисяч мексиканських військовослужбовців, які мають стримувати потоки нелегалів, а у випадку необхідності й затримувати мігрантів з Центральної Америки, які намагаються пробратися до США.

Про це повідомив міністр оборони Мексики Луїс Сандоваль, пише DW.

За його словами, підрозділи Національної гвардії та армії розташовані на півночі Мексики уже з вихідних.

Як повідомлялось, на початку червня президент США Дональд Трамп пригрозив Мексиці запровадженням нових мит доти, доки Мехіко не вирішить проблему стримування нелегалів. Пізніше Трамп заявив, що відмовляється від цієї ідеї, тому що досяг з Мексикою угоди щодо боротьби з нелегальною імміграцією.

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Трамп пояснив, що в обмін на це в Мехіко "погодилися вжити рішучих заходів, щоб приборкати хвилю іммігрантів, які прямують через Мексику до наших південних кордонів". За словами президента, такі заходи дадуть змогу суттєво знизити або взагалі звести нанівець потік нелегалів, які прямують через територію Мексики до США. Протягом червня Мехіко і Вашингтон домовились, що Мексика в майбутньому прийматиме висланих зі США громадян третіх країн, котрі не отримали в США статусу шукача притулку. Також Мексика погодилася посилити свій південний кордон вояками Національної гвардії.