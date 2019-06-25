До нападу на аеропорт у Саудівській Аравії причетний Іран - Помпео

До нападу на аеропорт у Саудівській Аравії причетний Іран - Помпео

Укрінформ
Атака на цивільний аеропорт Абха в Саудівській Аравії із застосуванням озброєних дронів була спланована й організована Іраном.

Про це заявив державний секретар США Майкл Помпео, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Підтримувані Іраном повстанці-хусити вдруге впродовж двох тижнів провели атаку безпілотників на аеропорт Абха в Саудівській Аравії. За попередніми повідомленнями, одна особа загинула, двадцять одна отримала поранення", - зазначив глава Держдепу.

Він назвав "неприйнятними" ці атаки, від яких постраждали невинні цивільні люди. Ці напади, за його словами, "також створюють ризики для американців", котрі живуть і працюють у Саудівській Аравії, а також подорожують цією країною.

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У цьому зв'язку Помпео заявив, що хусити, які мають підтримку Тегерана, мусять покласти край "безрозсудним і провокаційним атакам іранського режиму". Він закликав хуситів займатися “конструктивним політичним процесом під проводом ООН для припинення конфлікту”, а також дотримуватися зобов'язань, які вони взяли на себе на переговорах у Швеції.

"Дехто хоче зобразити єменський конфлікт як ізольовану громадянську війну, без чіткого агресора. Але ж це не так. Це розширення конфлікту й гуманітарної катастрофи, що їх ініціювала й намагається закріпити Ісламська Республіка Іран", - заявив Помпео.

Він наголосив, що іранський режим роками постачав гроші та зброю свого Корпусу вартових ісламської революції для підтримки хуситів, які воюють на території Ємену.

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