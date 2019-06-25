Ексканцлер Австрії ввійшов у наглядову раду

Ексканцлер Австрії ввійшов у наглядову раду "Лукойлу"

Укрінформ
Колишній федеральний канцлер Австрії, екс-лідер Австрійської народної партії Вольфганг Шюссель ввійшов до складу ради директорів російської нафтової компанії "Лукойл".

Новий склад ради директорів був обраний на річних зборах акціонерів, інформують у "Лукойлі".

Зазначається, що Вольфганг Шюссель став одним з 11 членів нового керівного органу компанії.

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Відомо, що 74-річний колишній канцлер Австрії (2000-2007 рр.) також є членом ради директорів російської телекомунікаційної компанії "МТС".

Фото: kurier.at

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