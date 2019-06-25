Ексканцлер Австрії ввійшов у наглядову раду "Лукойлу"

Колишній федеральний канцлер Австрії, екс-лідер Австрійської народної партії Вольфганг Шюссель ввійшов до складу ради директорів російської нафтової компанії "Лукойл".

Новий склад ради директорів був обраний на річних зборах акціонерів, інформують у "Лукойлі".

Зазначається, що Вольфганг Шюссель став одним з 11 членів нового керівного органу компанії.

Відомо, що 74-річний колишній канцлер Австрії (2000-2007 рр.) також є членом ради директорів російської телекомунікаційної компанії "МТС".

Фото: kurier.at