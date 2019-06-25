Помпео обговорив у Саудівської Аравії протидію Ірану

Держсекретар США Майкл Помпео провів переговори з королем Саудівської Аравії Салманом і кронпринцем Мухаммедом бін Салманом щодо спільної протидії Ірану.

Про це повідомив Державний департамент США, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Держсекретар США, король і принц обговорили підвищення рівня напруженості в регіоні та необхідність посилення морської безпеки з метою забезпечення свободи судноплавства в Ормузькій протоці", - зазначили в американському зовнішньополітичному відомстві.

Крім того, сторони підтвердили важливість взаємодії з Радою зі співробітництва в Перській затоці "задля протидії іранській загрозі в регіоні, а також для притягнення до відповідальності іранського режиму за його ворожу поведінку".

Як повідомляв Укрінформ, держсекретар США Майкл Помпео у понеділок розпочав турне до Близького Сходу, де заплановані його зустрічі з керівництвом Саудівської Аравії й ОАЕ. Переговори відбуваються на тлі загострення ситуації в Ормузькій протоці.